البابا فرنسيس يساعد متضرري زلزال المكسيك بـ 150 ألف دولار
البابا فرنسيس يساعد متضرري زلزال المكسيك بـ 150 ألف دولار
07:39 م الخميس 21 سبتمبر 2017
البابا فرنسيس
روما - (د ب أ):
أرسل البابا فرنسيس 150 ألف دولار لمساعدة متضرري الزلزال الذي ضرب المكسيك بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا.
وذكر بيان من الفاتيكان اليوم الخميس، أن المال سيتم توزيعه على المناطق الأكثر تضررا، وهو علامة على "قرب البابا الروحي ودعمه الأبوي" للضحايا.
يشار إلى أن البابا فرنسيس أرجنتيني المولد، هو أول بابا من أمريكا اللاتينية على الإطلاق، وزار المكسيك في فبراير 2016.
وقال البابا أمس الأربعاء، بعد يوم من تعرض المكسيك للزلزال، إن هذا "وقت حزين" بالنسبة للمكسيك .
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