انطلاق انتخابات محلية فى شمال شرق سوريا غدا

دمشق - (د ب أ):

تنطلق غداً الجمعة أول انتخابات للإدارة الذاتية في مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية "قسد".

وقال مصدر في المفوضية المستقلة للإنتخابات لوكالة الأنباء الألمانية أن " الانتخابات تبدأ غداً الجمعة في ثلاثة أقاليم هي أقليم الجزيرة، والذي يضم مدن وبلدات محافظة الحسكة، التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية، وإقليم الفرات وهي مناطق تل أبيض وعين العرب / كوباني وصرين في، وإقليم عفرين بريف حلب الشمالي الغربي ".

وأكد المصدر أن "12421 مرشحاً يتنافسون على رئاسة 3732 كوميناً (أي مجلس محلي) وتجري الانتخابات على ثلاث مراحل، تبدأ باختيار لجان محلية في 22 سبتمبر، وتعقبها خطوات تؤدي إلى تأسيس مجلس تشريعي، وهيئة تنفيذية، في يناير من العام المقبل، لإدارة ثلاثة أقاليم، وست مقاطعات ".

وتقتصر الانتخابات على الأحزاب المنضوية تحت راية الإدارة الذاتية في حين يمتنع معظم أنصار ومؤيدو المجلس الوطني الكردي عن التصويت.

وتحضيرًا للإنتخابات نشرت الإدارة الذاتية في المناطق التي سوف تجري فيها انتخابات لافتات البعض منها بثلاث لغات العربية والكردية والسريانية، تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات، كتب عليها "مستقبل روج آفا بين يديك - لا تبخل بصوتك - صوتك أمانة امنحه لمن يستحق".

إلى ذلك كشف عضو في مجلس محافظة الرقة لوكالة الأنباء الألمانية أن الادارة الذاتية وعبر أذرعها الأمنية أجبرت الأهالي على الحصول على البطاقة الانتخابية، وقال العضو " هددت الادارة الذاتية الاهالي الذين لا يشاركون في الانتخابات بالتهجير خارج مناطق سيطرة الوحدات الكردية، وحرمانهم من الخدمات، وخاصة الخبز والمحروقات، إضافة إلى منعهم من دخول المدن وعبور الحواجز ما لم يكن لديه بطاقة انتخابية ويفيد بأنه شارك في الانتخابات ".

وفي مارس الماضي أعلنت الإدارة الذاتية النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتها في الشمال السوري، والتي تم تقسيمها إلى ثلاثة أقاليم.