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الكرملين:التحضير جار لزيارة العاهل السعودي إلى روسيا

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مصراوي Masrawy

الكرملين:التحضير جار لزيارة العاهل السعودي إلى

07:36 م الخميس 21 سبتمبر 2017

الكرملين:التحضير جار لزيارة العاهل السعودي إلى روسيا

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف

موسكو - (د ب أ):

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن التحضير جار لزيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى روسيا.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال بهذا الصدد، "نعم، التحضير جار".

كان مصدر قد ذكر في وقت سابق لـ "سبوتنيك"، أن العاهل السعودي سيزور روسيا في الفترة من الرابع إلى السابع من شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف أن جدول الزيارة يتضمن لقاء الملك بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأن عددا من الوثائق يجري تحضيرها للتوقيع.

كان سفير المملكة العربية لدى روسيا، عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، قد أكد نهاية يوليو الماضي، أن زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى موسكو المرتقبة، ستثمر عن التوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، يجري التحضير لها الآن.

يذكر أيضا أن روسيا والسعودية تنسقان خطواتهما بشكل مثمر في سوق النفط العالمية لتحقيق إعادة الاستقرار فيها، ناهيك عن التعاون في مجالات السياسة والدفاع والاقتصاد.

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