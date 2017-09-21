الرئيس الأمريكي يوقع أمرًا تنفيذيًا يستهدف من يسهلون التجارة مع كوريا الشمالية

نيويورك - (د ب أ):

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيا اليوم الخميس، يقضى بتوسيع نطاق قدرة الولايات المتحدة على معاقبة البنوك الاجنبية والاشخاص والشركات التي تقوم بتسهيل التجارة مع كوريا الشمالية.

وقال ترامب اليوم الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن هذه الخطوة "ستقطع مصادر الإيرادات التي تمول جهود [كوريا الشمالية] لتطوير أكثر الأسلحة التي عرفتها البشرية دموية".

وازدادت الضغوط على كوريا الشمالية بسبب سلسلة التجارب الصاروخية النووية الأخيرة التي أجرتها، وكانت هذه المسألة نقطة نقاش رئيسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن هذا الأمر التنفيذي يأتي في الوقت الذي طلب فيه البنك المركزي الصيني من البنوك الصينية التوقف فورا عن التعامل مع كوريا الشمالية.

وأعلن ترامب هذا التحرك خلال مأدبة غداء عمل مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي ان.