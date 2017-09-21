أخبار عاجلة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي يوقع أمرًا تنفيذيًا يستهدف من يسهلون التجارة مع كوريا الشمالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي يوقع أمرًا تنفيذيًا يستهدف من يسهلون التجارة مع

07:33 م الخميس 21 سبتمبر 2017

الرئيس الأمريكي يوقع أمرًا تنفيذيًا يستهدف من يسهلون التجارة مع كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد

نيويورك - (د ب أ):
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيا اليوم الخميس، يقضى بتوسيع نطاق قدرة الولايات المتحدة على معاقبة البنوك الاجنبية والاشخاص والشركات التي تقوم بتسهيل التجارة مع كوريا الشمالية.

وقال ترامب اليوم الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن هذه الخطوة "ستقطع مصادر الإيرادات التي تمول جهود [كوريا الشمالية] لتطوير أكثر الأسلحة التي عرفتها البشرية دموية".

وازدادت الضغوط على كوريا الشمالية بسبب سلسلة التجارب الصاروخية النووية الأخيرة التي أجرتها، وكانت هذه المسألة نقطة نقاش رئيسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن هذا الأمر التنفيذي يأتي في الوقت الذي طلب فيه البنك المركزي الصيني من البنوك الصينية التوقف فورا عن التعامل مع كوريا الشمالية.

وأعلن ترامب هذا التحرك خلال مأدبة غداء عمل مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي ان.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مجلس الأمن يصوت بالإجماع على مشروع قرار لمحاسبة "داعش"

    أخبار

  • الكرملين: الاستخبارات الأمريكية متورطة في هجوم على قواتنا في إدلب

    أخبار

  • الأمم المتحدة تواجه انقساماتها بشأن كوريا الشمالية

    أخبار

  • رئيس وزراء اليابان: انتهى وقت الحوار مع كوريا الشمالية

    أخبار

إعلان

e48d3277db.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية