مصر تعرب عن قلقها البالغ إزاء إستفتاء تقرير المصير لإقليم كردستان العراق

(مصراوى):

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء قرار تنظيم إستفتاء تقرير مصير إقليم كردستان العراق، والمزمع عقده يوم 25 الجاري وتداعياته المحتملة.

وأكد البيان على أن قلق مصر نابع بالأساس من حرصها على وحدة وإستقرار العراق الشقيق، وإستمرار رابطة الأخوة واللحمة التي تجمع كافة أطياف الشعب العراقي. وشدد البيان على ضرورة إدراك التداعيات بعيدة المدى المتعلقة بإجراء الإستفتاء على إستقرار وأمن العراق ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى ضرورة تفعيل الآليات التي تسمح بمزيد من الحوار بين الحكومة المركزية في بغداد واقليم كردستان بشأن القضايا الخلافية، للوصول إلى توافق بشأنها يفضي إلى حفاظ العراق على وحدته ومقدراته، بما يسهم في استعادة دوره الإقليمي والدولي.