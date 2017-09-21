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محمد يوسف: إنبي أفلت من هزيمة ثقيلة (فيديو)

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محمد يوسف: إنبي أفلت من هزيمة ثقيلة (فيديو) محمد يوسف: إنبي أفلت من هزيمة ثقيلة (فيديو)

التحرير

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أعرب محمد يوسف، المدير الفني لبتروجيت، عن سعادته بفوز فريقه على إنبي، مشيرًا إلى أنه كان قادرًا على إضافة مزيد من الأهداف.

وأضاف «يوسف»، خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة sports، أن التوفيق حالف فريقه أمام إنبي، على عكس مواجهتى الداخلية، والمصري الذين لم يتمكن من تحقيق الفوز بهما رغم الأداء الجيد، مشيرًا إلى أن هناك تغييرات عديدة في قوام الفريق هذا الموسم

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وتابع، أنه قام بدراسة فريق إنبي جيدًا، واستغل اللاعبين كل نقاط الضعف لديه، مؤكدًا أن بتروجيت كان قادرًا على مضاعفة النتيجة، والفوز بنتيجية كبيرة.

وحقق بتروجيت فوزه الأول في الدوري بعد تغلبه على مضيفه إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من المسابقة، على ملعب «بتروسبورت». 

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التحرير

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