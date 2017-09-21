إذاعة تونسية: بن شريفية لن يغيب عن مواجهة الأهلي

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نفت إذاعة «موزاييك FM»، أنباء غياب معز بن شريفية، حارس مرمى نادي الترجي الرياضي التونسي، عن مواجهة الأهلي، والمقرر لها بعد غد السبت على ملعب رادس.

كانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن «بن شريفية»، سيقوم بإجراء عملية جراحية، سيغيب على إثرها لمدة 10 أيام، وبالتالي لن يكون جاهزًا لمواجهة بطل مصر، السبت المقبل.

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ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي في ملعب «رادس»، بعد غد السبت، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.