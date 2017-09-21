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نيبوشا يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري

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نيبوشا يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري نيبوشا يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري

التحرير

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أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة المونتينيجري نيبوشا قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المصري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري العام، المقرر إقامتها غدًا الجمعه على ملعب برج العرب في تمام الثامنة والربع مساءً.

وضمت القائمة اللاعبين:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي و محمود عبدالرحيم "جنش".

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خط الدفاع: محمد مجدي، محمود علاء، حازم إمام ، مؤيد العجان.

خط الوسط: أحمد توفيق ، محمد أشرف، طارق حامد، معروف يوسف، عبد الله جمعه، أحمد داودا، أحمد مدبولي، دونجا .

خط الهجوم: باسم مرسي، كاسونجو، يوسف أوباما، خالد قمر، رزاق سيسيه،  صلاح عاشور.

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التحرير

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