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«كهربا» يقود هجوم الإتحاد أمام الهلال في الدورى السعودى

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«كهربا» يقود هجوم الإتحاد أمام الهلال في الدورى السعودى «كهربا» يقود هجوم الإتحاد أمام الهلال في الدورى السعودى

التحرير

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أعلن الجهاز الفني لفريق اتحاد جدة السعودى عن التشكيلة الرسيمة التى سيبدأ بها مواجهة الهلال، والمقرر اقامتها لها بعد قليل، فى إطار منافسات الاسبوع الرابع بالدورى السعودى.

وشهد تشكيل الإتحاد مشاركة المصرى محمود عبد المنعم «كهربا» أساسياً رفقة زملائه فى مواجهة الهلال الليلة.

وجاء تشكيل الإتحاد على النحو التالى :

فى حراسة المرمى :فواز القرنى

خط الدفاع : طارق عبدالله - بدر النخلى - عمار الدحيم - عدنان فلاته

خط الوسط : خالد السميرى - فيلانيوفيا - فهد الأنصارى

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الهجوم : فهد المولد - أحمد عكايشى - كهربا

وجاءت دكه بدلاء الإتحاد على النحو التالى :

"عساف القرنى -عمر المزيعل - محمد قاسم - ياسين حمزة - زياد المولد - عما النجار - ربيع سيفاني ".

 

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التحرير

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