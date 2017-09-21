وزير الخارجية لنظيره الأثيوبي: مصر قلقة من توقف عمل اللجنة الثلاثية لسد النهضة

القاهرة - أ ش أ:

عقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات، اليوم الخميس، مع وزير خارجية إثيوبيا ورقيناه جيبيو، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، خاصة الإعداد للجنة العليا المشتركة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الوزيرين أكدا على أهمية عقد اللقاءات الدورية بينهما كل شهرين لمتابعة العلاقات الثنائية.

كما قام وزير الخارجية الإثيوبي بدعوة الوزير شكري لزيارة أديس أبابا كضيف للوزير الإثيوبي خلال الأسابيع القادمة.

ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن اللقاء تناول كذلك المحادثات الفنية الخاصة بسد النهضة، حيث أعرب سامح شكري عن قلق مصر البالغ من الجمود الذي يعتري عمل اللجنة الفنية الثلاثية نتيجة عدم حسم بعض الجوانب الخاصة بالتقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، بما يؤدي إلى تعطيل البدء في إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب.

وأكد شكري ضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لحسم تلك النقاط وإطلاق الدراسات في أسرع وقت التزاما بالإطار الزمني المحدد من قِبل اتفاق إعلان المبادئ.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي التزام بلاده الكامل باتفاق المبادئ الثلاثي، معتبرا أن الاتفاق يمثل خارطة الطريق للتعاون بين الدول الثلاث، كما أكد على تفهمه الكامل لدواعي القلق المصري في هذا الشأن.