"حقوق الإنسان بالنواب": لم نتلق شكاوى تعذيب خلال زيارتنا لأقسام الشرطة.. وقدمنا 4 توصيات

كتبت - هاجر حسني:

قال محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن اللجنة نظمت، اليوم الأربعاء، زيارة مفاجئة إلى عدد من الأقسام ودور الأيتام في إطار محافظة القاهرة، من أهمها قسمي دار السلام وورض الفرج، ضمن خطة اللجنة في الزيارات الدائمة.

وأضاف الغول لمصراوي، أن أعضاء اللجنة قابلوا عدد من المحتجزين ثم اختيارهم بصورة عشوائية ولم يتلقوا أي شكوى عن وجود تعذيب، كما تأكدوا من فضل أماكن احتجاز الأطفال عن البالغين، كما التقت اللجنة بعدد من الضباط والأمناء للتعرف على الصعوبات التي تواجههم أثناء أداء عملهم.

وأشار إلى أن أعضاء الوفد لاحظوا قلة عدد أفراد الشرطة بالتناسب مع عدد المواطنين المصريين، وهو ما يضطر الوزارة لضغط الأفراد بعدد ساعات عمل أكثر.

وتابع "حاليًا يوجد عدد كبير من أفراد الشرطة محتجزين بتهم تعذيب وهو ما يؤكد أن الوزارة لا تتستر على أي فرد مخطئ".

وخرج الوفد بعدد من التوصيات من أهمها: ضرورة التأكيد على حسن معاملة المُبلّغ في الأقسام، تنفيذ المشروع الذي اقترحه البرلمان من قبل وتم تأجيله لأسباب مادية وهو تركيب كاميرات صغيرة على زي أفراد الشرطة لرصد وتسجيل الأحداث اليومية وإظهار المخطئ من أفراد الشرطة أو المواطن العادي في الوقائع المختلفة.

كما أوصى الوفد بضرورة التوسع في استخدام الأدلة الجنائية وتطوير أقسام الأدلة لأنها أكثر اثباتًا للوقائع وكذلك نفيها عن شهادة الشهود واعترافات المتهمين، وهو ما يجعل الضباط لا يلجأوا للتعذيب للحصول على اعترافات من المتهمين، وكذلك التوسع في قواعد البيانات بالأقسام وتطويرها.

كانت اللجنة نظمت زيارة، أمس الأربعاء، إلى عدد من أقسام محافظة الجيزة، للوقوف على الشكاوى ورصد أي مخالفات.