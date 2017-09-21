تسليم 8400 بطاقة تموين ذكية لمواطنين بالمنيا.. الأحد

المنيا - ريمون الراوي:

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية استلمت، اليوم الخميس، عدد 8400 بطاقة تموينية ذكية بعد إعادة طباعتها من البطاقات التالفة والمفقودة وجاري فرزها، وسيبدأ تسليمها لمديري الإدارات، السبت المقبل، تمهيدًا لتسليمها للمواطنين يوم الأحد الموافق 24/9.

وأشار إلى أن وزارة التموين لا تتأخر في متابعة إعادة طباعة البطاقات التموينية التي فُقدت أو التالفة، والتي تقوم عليها وزارة الإنتاج الحربي بتنقيتها وحصر المتوفين منها، والمسافرين للخارج لأكثر من 6 أشهر، وتحديث بيانات جميع البطاقات التموينية، حتي يجري طباعتها بصورة صحيحة، وحتي لا يحدث أية معوقات أمام أصحاب البطاقات عند استلامها.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن البطاقات المتأخرة ستصل تباعًا، حيث جرى استلام 5 آلاف بطاقة منذ أسبوعين وسُلمت للمواطنين، كما حدث في تسليم عدد الـ 70 ألف بطاقة التي وصلت منذ 3 أشهر وجرى تسليمها للمواطنين فورًا دون أي معوقات.