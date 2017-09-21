لتلاعب في كشوف الحضور.. تفتيش مالي وإداري لمدرسة بالإسكندرية - صور
لتلاعب في كشوف الحضور.. تفتيش مالي وإداري لمدرسة بالإسكندرية - صور
06:56 م الخميس 21 سبتمبر 2017
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. تعويم فندق عائم بعد غرقه جزئيًا في النيل جنوب الأقصر
الإسكندرية – محمد عامر:
أمر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بإجراء تفتيش مالي وإداري على مدرسة الخنساء الإعدادية التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، وذلك لاكتشاف وجود تلاعب في كشوف حضور انصراف المدرسين.
وكان المحافظ، كلف إدارة التفتيش ومعاونه لشئون التعليم بعمل حملات تفتيش مفاجئة على المدارس بجميع الإدارات التعليمية، للتأكد من استعدادها لبدء العام الدراسي الجديد.
وتبين من خلال التفتيش على مدرسة الخنساء، وجود تلاعب بالأذون والكشوف الخاصة بالانصراف، وذلك للتغطية على غياب بعض المدرسين أو انصرافهم قبل مواعيد العمل الرسمية.
وأصدر المحافظ قرارًا مطلع الشهر الجاري، يقضي بوجوب تواجد طاقم المدرسة وعدم التغيب في الأسبوع الذي يسبق العام الدراسي الجديد.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور- إقبال مكثف على خطوط شبكة المحمول الرابعة في الإسكندرية
-
محافظ الإسكندرية يحيل مدير إدارة العامرية التعليمية للتحقيق
-
توفر 3340 وظيفة.. 5 مشروعات جديدة بالإسكندرية تكلفتها 4.2 مليون دولار
-
محافظ الإسكندرية يفتتح وحدة العناية بمستشفى برج العرب.. والصحة: جُهزت
إعلان
إعلان