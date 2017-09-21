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لتلاعب في كشوف الحضور.. تفتيش مالي وإداري لمدرسة بالإسكندرية - صور

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مصراوي Masrawy

لتلاعب في كشوف الحضور.. تفتيش مالي وإداري لمدرسة بالإسكندرية - صور

06:56 م الخميس 21 سبتمبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

أمر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بإجراء تفتيش مالي وإداري على مدرسة الخنساء الإعدادية التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، وذلك لاكتشاف وجود تلاعب في كشوف حضور انصراف المدرسين.
وكان المحافظ، كلف إدارة التفتيش ومعاونه لشئون التعليم بعمل حملات تفتيش مفاجئة على المدارس بجميع الإدارات التعليمية، للتأكد من استعدادها لبدء العام الدراسي الجديد.

وتبين من خلال التفتيش على مدرسة الخنساء، وجود تلاعب بالأذون والكشوف الخاصة بالانصراف، وذلك للتغطية على غياب بعض المدرسين أو انصرافهم قبل مواعيد العمل الرسمية.

وأصدر المحافظ قرارًا مطلع الشهر الجاري، يقضي بوجوب تواجد طاقم المدرسة وعدم التغيب في الأسبوع الذي يسبق العام الدراسي الجديد.

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