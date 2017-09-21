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بالصور.. تعويم فندق عائم بعد غرقه جزئيًا في النيل جنوب الأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تعويم فندق عائم بعد غرقه جزئيًا في النيل جنوب الأقصر

06:54 م الخميس 21 سبتمبر 2017

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الأقصر - محمد محروس:

أعادت شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري، بالتعاون مع سلطات مدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الخميس، تعويم فندق عائم بعد غرقه جزئيًا بنهر النيل، تحت إشراف محافظ الأقصر ومدير الأمن.

كانت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، تلقت إخطارًا من شرطة المسطحات المائية يفيد بأن الباخرة "رويال بوت" السياحية والمتوقفة عن العمل منذ عام 2008 بمرسى إسنا السياحي قد حدث بها ميل مفاجئ وغرق جزئي.

وأمر الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء مصطفى صلاح الدين مدير الأمن، بسرعة اتخاذ اللازم لإنقاذ الباخرة من الغرق وتعويمها وسط النهر، وتشكيل لجنة متخصصة لفحصها قبل التعويم، للتأكد من عدم وجود أي ثقوب بقاع الباخرة.

وبعد التأكد من عدم وجود ثقوب وقدرة الباخرة على التعويم مرة أخرى، انتقل المهندس أشرف الحويحي رئيس مركز ومدينة إسنا، واللواء أشرف منير مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب والمهندس محمد الشاطر مدير إدارة المراسي بالمحافظة، إلى محل رسو الباخرة، وقام لانش الإنقاذ النهري بقيادة النقيب محمد عباس وكيل إدارة الإنقاذ بسحب الباخرة، وذلك بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بإسنا لتأمين المجرى المائي أثناء السحب برئاسة النقيب طلعت صلاح، والنقيب زكريا خليل وكيل قسم شرطة العائمات بإسنا، وجرى سحبها وتعويمها مرة أخرى بنهر النيل.

 

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