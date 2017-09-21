لعدم انضباطهم.. إحالة 39 موظفًا بالمنيا للتحقيق
لعدم انضباطهم.. إحالة 39 موظفًا بالمنيا للتحقيق
06:45 م الخميس 21 سبتمبر 2017
محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا
المنيا - ريمون الراوي:
احالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عدد 23 موظفًا بقرية صفط الخمار للتحقيق، وتحرير إنذارات مخالفة ضدهم، وذلك لعدم الالتزام بمعايير الذوق العام والقواعد المنظمة للعمل داخل المؤسسات الحكومية.
وفى سياق متصل، أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عدد (6) مشرفين وعمال للتحقيق نتيجة ترك العمل وعدم تواجدهم فيه أثناء مرور لجنة الانضباط بحي جنوب المدينة.
وفي حي وسط المدينة بكورنيش النيل، جرى إحالة عدد (10) عمال ومشرفين للتحقيق، منهم عدد (3) موظفين بسبب ترك العمل، و(7) غياب بدون إذن مسبق.
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