مصرع أمين شرطة في مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بالغربية

الغربية – مروة شاهين:

لقي أمين شرطة بقطاع جهاز الأمن الوطني، في العقد الرابع من عمره، مصرعه في مشاجرة استُخدمت فيها العصي والأسلحة النارية والبيضاء، بين عائلتين لخلافات بسبب الجيرة، بقرية تفهنا العزب بدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية.

وأخطر اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بمصرع "أحمد وهدان"، أمين شرطة بقطاع جهاز الأمن الوطني، حال تصادف مروره بشوارع القرية المذكورة، واندلاع المشاجرة بين عائلتين، وهو ما أدى إلى إصابته ووفاته.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.