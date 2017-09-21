أبو القمصان تكشف نصائح الحقوقيين لـ«النواب» للرد على «هيومن رايتس ووتش»

التحرير

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عقدت أمس، الأربعاء، لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جلسة استماع مع عدد من نشطاء المجتمع المدني، ورؤساء مؤسسات حقوقية، لبحث الرد على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية عن التعذيب في السجون، برئاسة النائب علاء عابد.

قالت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، لـ«التحرير»، إن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وجهت دعوة لعدد من منظمات المجتمع المدني، لافتة إلى أن النائب علاء عابد قال إن الاجتماع «مبادرة للحوار وبناء الثقة، أعرف أن هناك منظمات رؤساؤها نجوم في مجالهم ولهم خبرات في المجتمع الدولي ويسمع لهم».

وأشارت أبو القمصان إلى أن «عابد تحدث عن ما سماه هجوما على مصر»، موضحة أنها في كلمتها أشارت إلى أن مثل هذا الخطاب «ينفع داخليا بامتياز للرأي العام المصري، لكن الحديث عن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بكلمات مثل المؤامرة واستهداف مصر هو كلام غير حقوقي، بل كلام سياسي».

وأكدت أنها طالبت بالرد على التقرير «بلغة حقوقية، لأن بهذه الطريقة لن يستمع لنا أحد في المجتمع الدولي»، مضيفة أن «هيومن رايتس ووتش من أهم 5 منظمات دولية لها تأثير على مستوى العالم، وأن الرد يكون على منهجية التقرير من خلال عدة نقاط».

وأشارت إلى عدة ملاحظات على منهجية التقرير الذي يتكلم عن تعذيب منهجي في السجون، وكان يجب أن يرصد شهادات للضحايا وأن يواجه المتهمين، إضافة لتقارير الطب الشرعي، وكان عليهم مخاطبة وزارة الداخلية بتلك الادعاءات، وإذا لم ترد عليهم يوضحوا ذلك، ولم يتبع ذلك.

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وأضافت أن قانون العقوبات ينص على أن «كل من علم بجريمة عليه أن يبلغ»، والتقرير يعتبر بلاغا، لذا يجب أن تقول السلطات إن «مصر دولة قانون وتفتح النيابة العامة تحقيقا في ما ذكره التقرير، وأن نعلن نتائج التحقيقات بكل شفافية أمام العالم ومن يخطئ يحاسب».

وقالت إن الهيئة العامة للاستعلامات ذكرت ذلك في مؤتمر عقده ضياء رشوان رئيس الهيئة، وأوضحت أن أكثر من 100 ضابط خضعوا للمحاكمة منهم من يقضون عقوبات بالسجن.

وطالبت خلال الجلسة أن يتم التعامل مع الحركة الحقوقية بشكل مختلف سواء المسجلين بوزارة التضامن الاجتماعي أو غير المسجلين، «لأنهم تعرضوا لضغوط هائلة مما يجهض الحركة الحقوقية»، لافتة إلى أن الأجيال الجديدة «تخشى أن تشترك في مؤسسات المجتمع المدني».

كما طالبت لجنة حقوق الإنسان بالمشاركة والسماح لمؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في 4 فعاليات كبرى 2 منها للبنك الدولي وواحدة للاتحاد الأوروبي، إضافة لمنتدى دافوس الاقتصادي، لافتة إلى أن حضور المجتمع المدني هذه الفعاليات رغم أنها اقتصادية مهم، خاصة أن مواعيدها معلنة لعامين مقبلين.

وأيدت أن يكون للحركة الحقوقية المصرية مكاتب في نيويورك وجنيف وبروكسل، مضيفة: «الوجود لا يكون للشوبينج بل للمشاركة وبناء علاقات قوية»، ودعت لجنة حقوق الإنسان إلى أن تطلب من رجال الأعمال دعم مؤسسات المجتمع المدني، كما يدعمون الحج والعمرة والفعاليات الرياضية، وأن يتاح للمؤسسات الحقوقية أن تصدر تقارير ظل، بجانب التقارير الرسمية التي تصدرها الحكومة، وأن يتقبلوا النقد لأنه سيكون في صالح الدولة المصرية أن تحسن من أوضاعها.