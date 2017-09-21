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ترامب يعتزم زيارة جزيرة بورتوريكو بعدما دمرتها الأعاصير

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مصراوي Masrawy

يعتزم زيارة جزيرة بورتوريكو بعدما دمرتها الأعاصير

06:33 م الخميس 21 سبتمبر 2017

ترامب يعتزم زيارة جزيرة بورتوريكو بعدما دمرتها الأعاصير

الرئيس الامريكى دونالد ترامب

واشنطن - (دب أ):

يعتزم الرئيس الامريكى دونالد ترامب زيارة جزيرة بورتوريكو بالبحر الكاريبي، وهي أراضي أمريكية ضربتها الأعاصير العاتية مرتين خلال الشهر الجاري.

وأضاف ترامب، الذى كان يتحدث اليوم على هامش اجتماعات الامم المتحدة في نيويورك، أنه لم يحدد موعد زيارته لـبورتوريكو التي وصفها بأنها "مدمرة تماما" بعد أن تسبب اعصار ماريا في انقطاع تام للكهرباء في الجزيرة أمس الأربعاء.

وقال ترامب إن جزر فيرجن الأمريكية الواقعة شرق بورتوريكو "تمت تسويتها" بعد أن ضربها ماريا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عقب الاضرار الكبيرة الناجمة عن إعصار إرما في مطلع الشهر الجاري.

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