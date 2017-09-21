أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

البنتاجون: لا توجد اتصالات على الأرض بين القوات البرية الأمريكية والروسية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البنتاجون: لا توجد اتصالات على الأرض بين القوات البرية الأمريكية والروسية

06:32 م الخميس 21 سبتمبر 2017

البنتاجون: لا توجد اتصالات على الأرض بين القوات البرية الأمريكية والروسية

رايان ديلون

القاهرة - (مصراوي):

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي في سوريا بقيادة الولايات المتحدة، رايان ديلون، اليوم الخميس، أن القوات الروسية والأمريكية في سوريا، لا تتواصل فيما بينها على الأرض.

وقال ديلون: "لا توجد اتصالات على الأرض بين القوات البرية الأمريكية والروسية"، بحسب "سبوتنيك".

وأوضح أن ثلاث قنوات تتواجد الآن للاتصال بين العسكريين من الطرفين، إحداها لتفادي الصدام على الأرض، والثانية في الجو، والثالثة على مستوى قادة التحالف الأمريكي وقائد المجموعات الروسية في سوريا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الكرملين: الاستخبارات الأمريكية متورطة في هجوم على قواتنا في إدلب

    أخبار

  • المرصد السوري: 20 قتيلا في 48 ساعة جراء قصف روسي على إدلب وحماة

    أخبار

  • تحذير روسي من مغبة إطلاق "قسد" النار على قوات النظام في دير الزور

    أخبار

  • موسكو: التحالف الدولي أوقف عملية تحرير الرقة بسبب انتصارات الجيش السوري

    أخبار

إعلان

bb73b0381e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى

نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى

حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة

حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة

محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات

محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات