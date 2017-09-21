البنتاجون: لا توجد اتصالات على الأرض بين القوات البرية الأمريكية والروسية
البنتاجون: لا توجد اتصالات على الأرض بين القوات البرية الأمريكية والروسية
06:32 م الخميس 21 سبتمبر 2017
رايان ديلون
القاهرة - (مصراوي):
أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي في سوريا بقيادة الولايات المتحدة، رايان ديلون، اليوم الخميس، أن القوات الروسية والأمريكية في سوريا، لا تتواصل فيما بينها على الأرض.
وقال ديلون: "لا توجد اتصالات على الأرض بين القوات البرية الأمريكية والروسية"، بحسب "سبوتنيك".
وأوضح أن ثلاث قنوات تتواجد الآن للاتصال بين العسكريين من الطرفين، إحداها لتفادي الصدام على الأرض، والثانية في الجو، والثالثة على مستوى قادة التحالف الأمريكي وقائد المجموعات الروسية في سوريا.
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