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بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح معارض "أهلاً مدارس" بشبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح معارض "أهلاً مدارس" بشبرا الخيمة

06:13 م الخميس 21 سبتمبر 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

افتتح اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الخميس، معرض (أهلاً مدارس) بشبرا الخيمة، بمشاركة 18 عارضًا تحت رعاية الغرفة التجارية، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

وحرص محافظ القليوبية على إطلاق وافتتاح معارض "أهلاً مدارس" لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، تخفيفًا للأعباء على المواطنين، لا سيما في ظل الارتفاع الشديد الذي تشهده الأسواق في الفترة الحالية.

ورفع العارضون بمعرض أهلا مدارس شعار: "بنحطم الأسعار" وذلك في ظل الأسعار التي أعلنوا عنها لبيع المستلزمات الدراسية، حيث جاءت المستلزمات الدراسية سعر دستة الكشاكيل 60 بـ35 جنيهًا، وعلبة الأقلام تضم 50 قلمًا بـ 35 جنيهًا، وسعر دستة الأقلام الرصاص (12 قلمًا) 10 جنيهات جملة، 12 جنيهًا قطاعي، سعر القلم الواحد 75 قرشًا، وسعر دستة الأقلام الجاف (12 قلم) 9 جنيهات جملة، و18 جنيهًا قطاعي.

وكذلك سعر القلم الواحد 1.50 جنيه، وسعر المقلمة يبدأ من 12 جنيهًا، وصولاً إلى 50 جنيهًا، حسب الشكل والحجم، وسعر اللانش بوكس يبدأ من 20 جنيهًا، وصولاً لـ 100 جنيه، حسب الحجم والخامة، وسعر الكشكول السلك 4.80 قرش جملة، و7 جنيهات قطاعي، وأسعار الشنط تتراوح ما بين 70 جنيهًا إلى 520 جنيهًا، ما بين مستورد ومحلي، وأسعار الأحذية المدرسية ما بين 115 لـ 260 جنيهًا.

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