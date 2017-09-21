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رئيس كوريا الجنوبية: لا نريد انهيار بيونجيانج

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مصراوي Masrawy

رئيس كوريا الجنوبية: لا نريد انهيار بيونجيانج

06:21 م الخميس 21 سبتمبر 2017

رئيس كوريا الجنوبية: لا نريد انهيار بيونجيانج

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي

نيويورك - (د ب أ):

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، إن بلاده لا تريد للنظام الكوري الشمالي أن ينهار، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد إنه سيفرض المزيد من العقوبات على بيونجيانج.

ودعا مون الأمم المتحدة إلى القيام بدور أكثر نشاطا لنزع فتيل التوترات في شبه الجزيرة الكورية التي تصاعدت وسط تزايد إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، وإجراء بيونجيانج لتجربتها النووية السادسة، وتبادل الخطاب شديد اللهجة بين الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال مون " لا نرغب في انهيار ، ولا نسعى إلى توحيد شطري الكوريتين بالابتلاع أو بالوسائل الصناعية".

بيد أنه يتعين على بيونجيانج "التوقف فوراً عن اتخاذ خيارات متهورة، يمكن أن تؤدي إلى عزلتها وإسقاطها واختيار طريق الحوار".

ودعا مون المجتمع الدولي إلى "الرد بقوة وبشكل صارم" على الاستفزازات "حتى تتخلى كوريا الشمالية عن برنامجها النووي من تلقاء نفسها".

وأعلن ترامب اليوم الخميس، إنه سيفرض عقوبات على كوريا الشمالية، لكنه لم يكشف أية تفاصيل عن ذلك للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفى وقت سابق من هذا الشهر فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، بشأن برامجها النووية والصواريخ الباليستية، بهدف الحد من مصادر دخل بيونجيانج جزئيا من خلال الحد من صادراتها من النفط.

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