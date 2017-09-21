الرئيس اليمني: إيران تعرقل مسارات الحل السياسي في اليمن
الرئيس اليمني: إيران تعرقل مسارات الحل السياسي في اليمن
06:14 م الخميس 21 سبتمبر 2017
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
القاهرة - (مصراوي):
قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، إن ميليشيات الحوثيين ينفذون الأجندة الإيرانية التوسعية، متهمًا إيران بدعم جماعات لنشر الفوضى، وعرقلة مسارات الحل السياسي في اليمن.
وأضاف هادي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ميليشيات الحوثي وصالح فرضت الحرب على اليمن، وعملت على اجتثاث مؤسسات الدولة، بحسب ما نقلته سكاي نيوز.
وأكد هادي أن الحكومة الشرعية اليمنية مازالت تمد أيديها بالسلام، وأنها تبحث عن سلام عادل على أساس المرجعيات.
ودعا هادي الأمم المتحدة للضغط على الانقلابيين لحل الأزمة اليمنية.
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