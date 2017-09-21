العمليات المشتركة العراقية تعلن تحرير قضاء (عنه) بالكامل
العمليات المشتركة العراقية تعلن تحرير قضاء (عنه) بالكامل
06:12 م الخميس 21 سبتمبر 2017
الجيش العراقي
بغداد - (أ ش أ)
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، عن تحرير قضاء (عنه)، غربي محافظة الأنبار، بالكامل.
وقال نائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق عبد الأمير رشيد يار الله - في بيان أصدرته خلية الإعلام الحربي، ونقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "قطاعات عمليات الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة السابعة واللواء المشاة الآلي 30 الفرقة الآلية الثامنة والحشد العشائري حررت قضاء (عنه) بالكامل، ورفعت العلم العراقي على مباني القضاء".
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