العمليات المشتركة العراقية تعلن تحرير قضاء (عنه) بالكامل

بغداد - (أ ش أ)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، عن تحرير قضاء (عنه)، غربي محافظة الأنبار، بالكامل.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق عبد الأمير رشيد يار الله - في بيان أصدرته خلية الإعلام الحربي، ونقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "قطاعات عمليات الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة السابعة واللواء المشاة الآلي 30 الفرقة الآلية الثامنة والحشد العشائري حررت قضاء (عنه) بالكامل، ورفعت العلم العراقي على مباني القضاء".