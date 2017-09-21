أمين عمر حكمًا لمباراة الزمالك والمصري

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، إسناد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، للحكم أمين عمر، والتي ستقام غدًا الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ومن المقرر أن يعاون أمين عمر، الثنائي سمير جمال وأحمد توفيق طلب حكما راية، بينما محمود ناجي حكمًا رابعًا.

ويتصدر المصري ترتيب مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط حققهم من فوزين، بينما الزمالك يمتلك 4 نقاط في المركز الثالث بعدما حقق الفوز في مباراة وتعادل في آخرى.