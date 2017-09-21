روشتة البدري قبل موقعة الأهلي والترجي برادس

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في مواجهة مصيرية ولا بديل فيها عن الفوز أو التعادل بنتيجة 3/3 أو أكثر، لمواصلة المعترك الإفريقي الجاري، يلاقي الأهلي نظيره الترجي التونسي، في إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد غد السبت.

وبعد تعادل مخيب للآمال لجمور النادي الأهلي بهدفين لكل فريق، في مباراة الذهاب التي جمعت بين المارد الأحمر والترجي التونسي، على ملعب برج العرب، فإن هناك المتفائلين من التأهل إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب برادس العاصمة.

ويوضح «التحرير» 4 نقاط يجب على حسام البدري النظر إليها..

- البداية الهجومية

بداية المباراة قد تكون نقطة فاصلة وتختصر الطريق على النادي الأهلي، والهروب من أمور شاقة قد تكلف المارد الأحمر الدخول في دوامة كبيرة، قد تُشتت اللاعبين عن الغرض المطلوب في المباراة.

حسام البدري، المدير الفني للأهلي، يجب عليه أن يستمر على الضغط الهجومي، والذي طبقه في أول 15 دقيقة في مباراة الذهب، والتي ظهر الأهلي فيها بشكل هجومي منظم وقوي، ونتج عنه ضربة جزاء لصالح وليد أزارو مهاجم الأهلي.

وعلى الرغم من الظهور الهجومي القوي فإن الفريق تراجع بعد الهدف الأول الذي سجله عبد الله السعيد من ركلة جزاء، حيث يحتاج الآن النادي الأهلي لتسجيل هدف في أول المباراة كي لا تصعب الأمور على الأحمر.

الدفع برأسي حربة قد يكون حلا لكسب الوقت، أو مشاركة مؤمن زكريا، كمهاجم ثان تحت وليد أزارو، خاصة أن المغربي الدولي يجيد خلق المساحات بسرعته، الأمر الذي يجيد فيه "زكريا" من حيث التمركز الهجومي.

- لاعب ارتكاز واحد

من أجل تنفيذ الضغط الهجومي يجب الاستغناء عن لاعب من لاعبي خط الارتكاز، حيث يعتمد حسام البدري على الثنائي حسام عاشور وعمرو السولية وأمامهما عبد الله السعيد كصانع ألعاب.

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في تلك المباراة المغامرة مطلوبة، ومن الممكن مشاركة حسام عاشور كلاعب ارتكاز مع الدفع بالثنائي عبد الله السعيد وصالح جمعة، كورقتين هجوميتين قويتين مع إلزام "السعيد" بمهام المساندة مع عاشور في حالتي الدفاع والضغط على الخصم، أو الخروج من الثلث الدفاعي للهجوم. (box to box).

- ليست مباراة الوجوه الجديدة

نال أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، والقادم للفريق بعد انتهاء فترة إعارته مع مصر المقاصة، بعد ظهوره بشكل قوي مع النادي الفيومي، وحصوله على لقب هداف الدوري بـ17 هدفا، انتقادات لاذعة من جانب الجمهور الأحمر، بسبب أن اللاعب لم يكن على المستوى المطلوب في مباراة الذهاب.

أهدر أحمد الشيخ هدفا محققا في أول 5 دقائق في المباراة، بعد أن وجد في منطقة "الستة" وأمامه معز بن شريفية، حارس مرمى الترجي، ليس له حول ولا قوة، ليضعها الأول برعونة شديدة في صدر حارس عرين الفريق التونسي.

وظهر "الشيخ" بصورة لم تكن طيبة وغير موفق على الإطلاق من حيث خلق فرص لزملائه أو استغلال الكرات المرسلة إليه.

قد تكون مباراة الإياب هي بالفعل تحتاج إلى لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، مع عدم الالتفات إلى مطالبات الجماهير بمشاركة هشام محمد، الوافد الجديد من نادي مصر المقاصة، بعد ظهور عمرو السولية، لاعب خط وسط الأهلي بصورة مهزوزة إلى حد ما، والذي ظهر في خط وسط الأهلي فور إحراز الترجي هدف التعادل الأول في الشوط الأول.

- كوم وكوليبالي

خط وسط الترجي هو أقوى خطوط الفريق التونسي، وظهر الثنائي فرانك كوم وفوسيني كوليبالي بمباراة الأهلي بصورة رائعة، حيث نجح الثنائي في كسب الكرة والخروج بفريق الترجي من الثلث الدفاعي للثلث الهجومي، الذي صنع العديد من الكرات البينية للاعبي الهجوم، والتي لم يستغلها اللاعبون بصورة جيدة.

الضغط على لاعبي الارتكاز قد يرجح كفة الأهلي بصورة كبيرة في الاحتفاظ بالكرة تحت أرجل لاعبي الأحمر، وصناعة فرص كثيرة للاعبي الأطراف أو إرسال عرضيات للاعبي الهجوم.