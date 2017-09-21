ديسابر يعلن قائمة الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الأسيوطى فى الدورى

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أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة الأسيوطي سبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، والمقرر لها السبت المقبل.

وغادر الفريق مدينة الإسماعيلية عصر اليوم متوجهاً إلى أسيوط للدخول فى معسكر مغلق حتى موعد المباراة السبت.

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ضمت قائمة الدراويش كلًا من:

محمد عواد، ومحمد مجدي، ومحمد فوزي، ومحمود متولي، وريتشارد، ومحمد هاشم، وبهاء مجدي، ومحمد أبو المجد بوشا، وباهر المحمدي، وحسني عبدربه، ومحمد فتحي، وإبراهيم حسن، وعماد حمدي، ومحمد صادق، وكريم بامبو، وعبدالرحمن مجدي، ووجيه عبدالحكيم، وعمر جمال، وموسى كمارا، وكالديرون.