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السيسي يغادر نيويورك بعد مشاركته بالجمعية العامة للأمم المتحدة

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مصراوي Masrawy

يغادر نيويورك بعد مشاركته بالجمعية العامة للأمم المتحدة

06:09 م الخميس 21 سبتمبر 2017

السيسي يغادر نيويورك بعد مشاركته بالجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نيويورك - (أ ش أ):

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، نيويورك، اليوم الخميس، بعد أن شارك في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وألقى الرئيس السيسي بيان أمام الجمعية العامة، حيث استعرض خلاله رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم، فضلاً عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب.

كما شارك الرئيس في قمة مجلس الأمن حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث ألقى بيانا أمام القمة، وتضمن استعراض الجهود المصرية في هذا الصدد وكونها سابع أكبر دولة مساهمة في قوات حفظ السلام، حيث شاركت مصر في 37 بعثة أممية، بإجمالي قوات تجاوز 30 ألف فرد في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، كما تضمن البيان موقف مصر من تطوير عمليات حفظ السلام الأممية، سعياً للتوصل إلى رؤية متكاملة لمنع النزاع واستدامة السلام.

هذا المحتوى من

Asha

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