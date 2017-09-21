أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

ننشر الحد الأدنى للقبول بالكليات العلمية بجامعة الأزهر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ننشر الحد الأدنى للقبول بالكليات العلمية بجامعة الأزهر

06:05 م الخميس 21 سبتمبر 2017

ننشر الحد الأدنى للقبول بالكليات العلمية بجامعة الأزهر

جامعة الأزهر

كتب ــ محمود مصطفى:

حصل مصراوي على نسب القبول بالكليات العلمية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

واعتمد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الجامعي 2018-2017.

وقال رئيس جامعة الأزهر في بيان، إن إجمالي عدد المتقدمين للتنسيق بلغ 84541، وأنه يمكن للذين تخلفوا عن التقديم البالغ عددهم 10339 طالبًا، تسجيل رغباتهم إلكترونيا مع فتح باب التحويلات الذي ستعلن عنه الجامعة خلال الأسبوع الأول من الدراسة، التي ستبدأ السبت المقبل.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه تم للمرة الأولى توحيد الحد الأدنى بالكليات العملية طب البنين القاهرة والأقاليم 94% وطب البنات95,46%.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ننشر نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر

    أخبار

  • نتيجة تنسيق الأزهر: الطب 94 %.. والصيدلة 91 %.. والهندسة 88%

    أخبار

  • إبراهيم الهدهد: إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر الخميس

    أخبار

  • جامعة الأزهر: إعلان نتيجة تنسيق القبول قبل 23 سبتمبر

    أخبار

إعلان

f00b16e240.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى

نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى

حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة

حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة

محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات

محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات