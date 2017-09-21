ننشر الحد الأدنى للقبول بالكليات العلمية بجامعة الأزهر

كتب ــ محمود مصطفى:

حصل مصراوي على نسب القبول بالكليات العلمية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

واعتمد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الجامعي 2018-2017.

وقال رئيس جامعة الأزهر في بيان، إن إجمالي عدد المتقدمين للتنسيق بلغ 84541، وأنه يمكن للذين تخلفوا عن التقديم البالغ عددهم 10339 طالبًا، تسجيل رغباتهم إلكترونيا مع فتح باب التحويلات الذي ستعلن عنه الجامعة خلال الأسبوع الأول من الدراسة، التي ستبدأ السبت المقبل.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه تم للمرة الأولى توحيد الحد الأدنى بالكليات العملية طب البنين القاهرة والأقاليم 94% وطب البنات95,46%.