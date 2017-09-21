أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا تدعو إلى وقف إطلاق النار في صبراتة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا تدعو إلى وقف إطلاق النار في صبراتة

05:58 م الخميس 21 سبتمبر 2017

بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا تدعو إلى وقف إطلاق النار في صبراتة

ارشيفية

القاهرة - (مصراوي):
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا -في تغريدة على حسابها الرسمي عبر موقع فيسبوك- اليوم الخميس عن قلقها بشان ما يدور من اشتباكات في مدينة صبراتة الليبية، داعية إلى وقف فوري للأعمال القتالية في المدينة، وضمان حماية المدنيين وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وكسرت الإشتباكات المسلحة، التي تجددت اليوم الخميس، باستخدام السلاح الثقيل، وسط مدينة صبراتة، إتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار، حيث اتسمت المواجهات بالشدة بين الاطراف المتنازعة، ما أسفر عن سقوط قتلى و جرحى فضلا عن ادخال الرعب في صفوف المدنيين.

و شهدت مدينة صبراتة اشتباكات عنيفة فجر الأحد، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى نتيجة المواجهات، كانت ناجمة عن تعرض سيارة للرماية في إحدى البوابات الأمنية التابعة لغرفة عمليات محاربة تنظيم داعش بصبراتة لعدم توقفها مما أدى لوفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، مما تسبب في نشوب الاشتباكات وسط المدينة، حيث تبين لاحقًا أن الأشخاص ينتمون للكتيبة 48 التابعة لرئاسة الأركان.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مجلس الأمن يصوت بالإجماع على مشروع قرار لمحاسبة "داعش"

    أخبار

  • مسؤول أمني إيطالي: لا نزال بعيدين عن استقرار ليبيا

    أخبار

  • النرويجي للاجئين: أكثر من 60 ألف نازح قد يفرون من قتال داعش في الحويجة

    أخبار

  • تحرير قضاء عنة العراقي غربي الانبار من سيطرة داعش

    أخبار

إعلان

8450255b4c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى

نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى

حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة

حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة

محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات

محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات