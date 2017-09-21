بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا تدعو إلى وقف إطلاق النار في صبراتة

القاهرة - (مصراوي):

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا -في تغريدة على حسابها الرسمي عبر موقع فيسبوك- اليوم الخميس عن قلقها بشان ما يدور من اشتباكات في مدينة صبراتة الليبية، داعية إلى وقف فوري للأعمال القتالية في المدينة، وضمان حماية المدنيين وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وكسرت الإشتباكات المسلحة، التي تجددت اليوم الخميس، باستخدام السلاح الثقيل، وسط مدينة صبراتة، إتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار، حيث اتسمت المواجهات بالشدة بين الاطراف المتنازعة، ما أسفر عن سقوط قتلى و جرحى فضلا عن ادخال الرعب في صفوف المدنيين.

و شهدت مدينة صبراتة اشتباكات عنيفة فجر الأحد، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى نتيجة المواجهات، كانت ناجمة عن تعرض سيارة للرماية في إحدى البوابات الأمنية التابعة لغرفة عمليات محاربة تنظيم داعش بصبراتة لعدم توقفها مما أدى لوفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، مما تسبب في نشوب الاشتباكات وسط المدينة، حيث تبين لاحقًا أن الأشخاص ينتمون للكتيبة 48 التابعة لرئاسة الأركان.