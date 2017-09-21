احتجاز 60 شخصا تحت أنقاض مبنى في كينيا
احتجاز 60 شخصا تحت أنقاض مبنى في كينيا
05:55 م الخميس 21 سبتمبر 2017
ارشيفية
نيروبي - (أ ش أ)
أفادت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الخميس، باحتجاز 60 شخص على الأقل تحت أنقاض مبنى انهار غرب البلاد.
وذكرت (بي بي سي) أن المبنى المكون من ثلاثة طوابق كان تحت الإنشاء عند انهياره، مضيفة أن الحادث وقع بمقاطعة ناندي.
ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا ومقاطع فيديو للمبنى المنهار، فيما لم تعلن السلطات عن سبب انهيار المبنى حتى الآن.
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