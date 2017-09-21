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احتجاز 60 شخصا تحت أنقاض مبنى في كينيا

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مصراوي Masrawy

احتجاز 60 شخصا تحت أنقاض مبنى في كينيا

05:55 م الخميس 21 سبتمبر 2017

احتجاز 60 شخصا تحت أنقاض مبنى في كينيا

ارشيفية

نيروبي - (أ ش أ)
أفادت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الخميس، باحتجاز 60 شخص على الأقل تحت أنقاض مبنى انهار غرب البلاد.

وذكرت (بي بي سي) أن المبنى المكون من ثلاثة طوابق كان تحت الإنشاء عند انهياره، مضيفة أن الحادث وقع بمقاطعة ناندي.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا ومقاطع للمبنى المنهار، فيما لم تعلن السلطات عن سبب انهيار المبنى حتى الآن.

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