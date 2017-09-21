إصابة 19 عاملاً في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بني سويف"

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصيب 19 عاملاً بكدمات وكسور، في انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من نفق بياض العرب بدائرة مركز بني سويف، ونقلوا جميعًا لمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج.

واستقبل مستشفى بني سويف العام، اليوم الخميس، 19 من العاملين بأحد المصانع بشرق النيل، مصابين بكدمات وكسور، وجار تقديم الإسعافات الأولية لهم داخل المستشفى بإشراف طبي من الدكتور هاني همام مدير مستشفى بني سويف العام.

وأكد مدير المستشفى، أن أغلب الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات، وأن حالتهم العامة متوسطة.