أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الحوثيون يبدون استعدادهم للسلام والحوار لحل الأزمة اليمنية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الحوثيون يبدون استعدادهم للسلام والحوار لحل الأزمة اليمنية

05:46 م الخميس 21 سبتمبر 2017

الحوثيون يبدون استعدادهم للسلام والحوار لحل الأزمة اليمنية

الحوثيون

صنعاء - (د ب أ):
أبدت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الخميس، استعدادها للسلام والحوار من أجل حل الأزمة التي تعصف باليمن، منذ أكثر من عامين.

وقال ناطق باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، في تصريح لقناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة "من يريد الحوار والسلام فنحن جاهزون له".

وأضاف "على الخارج أن يعي أنه بعد عدوانه لا يمكن أن يحقق أياً من أهدافه على الإطلاق"، لافتا إلى أن "النظام السعودي يعيش حالة اللا استقرار بسبب سياساته الفاشلة"، حسب قوله.

وتابع "الدعم الشعبي في اليمن يبعث رسائل طمأنة للمقاتلين في الجبهات، مشيرا إلى أن هناك قيادة حكيمة تحافظ على كل التضحيات".

ومضى بالقول "الشعب اليمني يقف بكل حزم مع خيارات القيادة في مواجهة كل التحديات".

ومن ناحية أخرى، تجمع الألاف من الحوثيين، اليوم الخميس، في صنعاء احتفالا بالذكرى السنوية الثالثة لسيطرتهم على العاصمة اليمنية.

وتمكن الحوثيون في 21 سبتمبر من عام 2014، من احتلال المباني الحكومية في صنعاء، وإحكام السيطرة عليها دون مواجهة كبرى قبل تشكيل حكومة "الانقاذ الوطني".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شيخ الأزهر يندد بمهاجمي مستشاره القانوني: ما يقال عنه "كذب وبهتان"

    أخبار

  • إقلاع الطائرة اليمنية بعد تأخير ٥ ساعات بسبب تصريح العبور

    أخبار

  • شكري يؤكد لنظيره العماني: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصري

    أخبار

  • رئيس الشئون العربية بالبرلمان عن دعوات 11 نوفمبر: "إحباط للروح المعنوية

    أخبار

إعلان

17bd754bad.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى

نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى

حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة

حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة

محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات

محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات