الحوثيون يبدون استعدادهم للسلام والحوار لحل الأزمة اليمنية

صنعاء - (د ب أ):

أبدت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الخميس، استعدادها للسلام والحوار من أجل حل الأزمة التي تعصف باليمن، منذ أكثر من عامين.

وقال ناطق باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، في تصريح لقناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة "من يريد الحوار والسلام فنحن جاهزون له".

وأضاف "على الخارج أن يعي أنه بعد عدوانه لا يمكن أن يحقق أياً من أهدافه على الإطلاق"، لافتا إلى أن "النظام السعودي يعيش حالة اللا استقرار بسبب سياساته الفاشلة"، حسب قوله.

وتابع "الدعم الشعبي في اليمن يبعث رسائل طمأنة للمقاتلين في الجبهات، مشيرا إلى أن هناك قيادة حكيمة تحافظ على كل التضحيات".

ومضى بالقول "الشعب اليمني يقف بكل حزم مع خيارات القيادة في مواجهة كل التحديات".

ومن ناحية أخرى، تجمع الألاف من الحوثيين، اليوم الخميس، في صنعاء احتفالا بالذكرى السنوية الثالثة لسيطرتهم على العاصمة اليمنية.

وتمكن الحوثيون في 21 سبتمبر من عام 2014، من احتلال المباني الحكومية في صنعاء، وإحكام السيطرة عليها دون مواجهة كبرى قبل تشكيل حكومة "الانقاذ الوطني".