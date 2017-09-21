الأرصاد تكشف أسباب الموجة الحارة.. وتحدد موعد تحسن الطقس

كتبت – مادي غيث:

قال الدكتور أحمدعبدالعال، رئيس الهيئة العامة للارصاد الجوية، إن السبب وراء الارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، هو تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، مارًا بشبة الجزيرة العربية، ودخولًا على مصر في صورة رياح شمالية شرقية.

وأضاف عبدالعال في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض تدريجيًا لتصل إلى المعدلات الطبيعية غدًا الجمعة، لتتحول الرياح إلى شمالية غربية، تمر على سطح البحر المتوسط وجنوب أوروبا لتنخفض من درجتين إلى 3 درجات.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد، إلى أنه من الممكن أن تحدث ارتفاعات مؤقتة تستمر يومين أو ثلاثة خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أنه من المتوقع في بداية فصل الخريف سقوط أمطار غزيرة، قد تصل لحد السيول، موضحا أن الهيئة تقوم بتنبيه المحافظات قبل حدوثها بـ72 ساعة لتتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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