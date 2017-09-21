أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأرصاد تكشف أسباب الموجة الحارة.. وتحدد موعد تحسن الطقس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأرصاد تكشف أسباب الموجة الحارة.. وتحدد موعد تحسن الطقس

05:32 م الخميس 21 سبتمبر 2017

الأرصاد تكشف أسباب الموجة الحارة.. وتحدد موعد تحسن الطقس

درجات الحرارة

كتبت – مادي غيث:

قال الدكتور أحمدعبدالعال، رئيس الهيئة العامة للارصاد الجوية، إن السبب وراء الارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، هو تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، مارًا بشبة الجزيرة العربية، ودخولًا على في صورة رياح شمالية شرقية.

وأضاف عبدالعال في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض تدريجيًا لتصل إلى المعدلات الطبيعية غدًا الجمعة، لتتحول الرياح إلى شمالية غربية، تمر على سطح البحر المتوسط وجنوب أوروبا لتنخفض من درجتين إلى 3 درجات.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد، إلى أنه من الممكن أن تحدث ارتفاعات مؤقتة تستمر يومين أو ثلاثة خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أنه من المتوقع في بداية فصل الخريف سقوط أمطار غزيرة، قد تصل لحد السيول، موضحا أن الهيئة تقوم بتنبيه المحافظات قبل حدوثها بـ72 ساعة لتتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأرصاد: طقس الخميس "مائل للحرارة".. والعظمى بالقاهرة 33

    أخبار

  • ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 34

    أخبار

  • الأرصاد: طقس أول أيام العيد معتدل.. والعظمى بالقاهرة 34

    أخبار

  • الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الخميس

    أخبار

إعلان

42344427c4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش