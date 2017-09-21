النرويجي للاجئين: أكثر من 60 ألف نازح قد يفرون من قتال داعش في الحويجة

كتبت - إيمان محمود

توقع المجلس النرويجي للاجئين أن يفر 60.000 - 85.000 شخص من القتال في الحويجة والمناطق المحيطة بها، وذلك بعدما أعلنت الحكومة العراقية أنها بدأت صباح اليوم الهجوم لاستعادة تلك المناطق في محافظتي كركوك وصلاح الدين في العراق من تنظيم داعش.

وأشار المجلس -في بيان له- أن هناك عائلات جديدة بدأت في الوصول إلى المخيمات في كركوك منذ صباح اليوم.

وأكد أن الوضع آخذ في التطور بسرعة وأفاد آخرون بوجود تحركات نحو محافظة صلاح الدين أيضاً. كما أكد فرار أكثر من 100.000 شخص من المنطقة منذ شهر أغسطس 2016.

وقال المجلس النرويجي إن "الحاجة الكبرى للعائلات داخل الحويجة الآن هي الحماية والسلامة بعيداً عن تبادل إطلاق النار. ونعلم أيضًا بأن المدنيين داخل الحويجة قد عانوا من نقص الغذاء والماء والرعاية الطبية تحت سيطرة داعش خلال العامين الماضيين".

وأضاف نائب مدير مكتب المجلس النرويجي للاجئين في العراق، جولي دافيدسون: "عانى المدنيون من الحويجة بالفعل بشكل كبير في ظل حكم تنظيم داعش لعدة سنوات. ويجب الآن السماح لهم بالمرور الآمن من أجل الوصول إلى الأمان والمعونة التي هم في أقصى حاجة إليها".

ومن خلال مكاتبه في كركوك وأربيل، قام المجلس النرويجي للاجئين بمساعدة العائلات التي خرجت من الحويجة منذ شهر أكتوبر.

كما يعمل المجلس على منع العنف القائم على أساس الجنس والنوع، فضلاً عن إنشاء مرافق للمياه والصرف الصحي في المخيمات التي يتم إيواء الأسر النازحة فيها.