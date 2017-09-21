«خارجية النواب»: خطاب السيسي بالأمم المتحدة هدفه إرساء سلام عالمي جديد

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قال السفير محمد العرابي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ووزير الخارجية السابق، إن الرئيس السيسي جعل القضية الفلسطينية في صدارة أولويات القضايا التي وجهها للمجتمع الدولي، وهو ما يؤكد أهميتها بالنسبة للجانب المصري، مشيرًا إلى أن طرح الرئيس حل التوحد بين صفوف الشعب الفلسطيني، وعدم الاختلاف، وقبولهم التعايش مع الشعب الإسرائيلي، طرح متقدم جدا، جاء متابعة للقائه مع القيادات الفلسطينية لتوحيدهم، ولقائه مع نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ليقلل من تعنت سياساته بشأن القضية الفلسطينية والحصار على فلسطين.

وأكد العرابي أن هذا الملف سوف يكون أهم الملفات التي سيتناولها الرئيس السيسي خلال حواره مع الرئيس الأمريكي ترامب في الساعات القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن اقتراح الرئيس لقي ترحيبا واهتماما من جانب المجتمع الدولي.

وأشار العرابي إلى أن قضية حصة مصر من مياه النيل هي من أهم القضايا التي طرحها الرئيس السيسي خلال كلمته، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يتم طرحها في الأمم المتحدة، وأنها تؤكد أنها من أولويات مصر، وأنها موضوع أمن قومي مصري، ولن يتم التنازل عن أي نقطة من حصة مصر.

وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن طرح الرئيس للقضية السورية وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد على الأراضي السورية هو الرؤية المصرية تجاه القضية منذ بدايتها، مضيفًا أن قضية ليبيا ركز فيها على أن الشعب الليبي هو فقط من يستطيع الحل والتفاوض، وذلك بتجميع جميع القوى الليبية، موضحًا أنه لا داعي من أي تدخلات أجنبية بالشأن الليبي.

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وأكد النائب أن الكلمة التي طرحها الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنما كانت طرحا لسياسة مصر ورؤيتها بشأن القضايا الإقليمية، مؤكدًا أنه لا بد من خطوات دبلوماسية في الفترة القادمة لمتابعة حل الأزمات.

من جانبها قالت الدكتورة شيرين فراج عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى خطابا تاريخيا من أقوى الخطابات التى أُلقيت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعد بمثابة وثيقة تتطلب من جميع الدول العمل بها ودراسة ما جاء فيها، حيث جاءت من "زعيم" مخلص حريص على المصلحة العامة للجميع، فنادى زعماء العالم بصفحة بيضاء شعارها السلام والاستقرار، من أجل حفظ عيشة آمنة مستقرة لشعوب الدول ونبذ العنف والخلافات.

وأضافت فراج أن خطاب الرئيس كان واضحا، وهدفه إرساء سلام عالمى جديد باستقرار الأوضاع فى المنطقة، الذى حظي باهتمام وترحيب كبيرين، وكان له تأثير إيجابي وردود فعل إيجابية لما له من مصداقية ورؤى واضحة فى طرح القضايا الخطِرة، التي تجتاح العالم في الوقت الحالي، وإيجاد حلول لها من منظور عملي بكل شفافية ووضوح، وليس مجرد شعارات.

وأكدت النائبة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى لحل قضايا المنطقة بجدية وعزيمة قوية، وينادى دائما من أجل السلام والاستقرار والتصدى للإرهاب في المنطقة بكل عزيمة وإخلاص، وجاء خطابه لتوضيح رؤية السياسة الخارجية المصرية الشاملة والثاقبة لقضايا المنطقة تجاه الواقع الإقليمي والدولي، ويؤكد أن مصر أصبحت الآن تمتلك الكلمة المسموعة في المنطقة، ولها رؤيتها القوية في انتشار الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ودول العالم والابتعاد عن العنف والخلافات.