أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«خارجية النواب»: خطاب السيسي بالأمم المتحدة هدفه إرساء سلام عالمي جديد

Google+ Print
«خارجية النواب»: خطاب السيسي بالأمم المتحدة هدفه إرساء سلام عالمي جديد «خارجية النواب»: خطاب السيسي بالأمم المتحدة هدفه إرساء سلام عالمي جديد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال السفير محمد العرابي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ووزير الخارجية السابق، إن الرئيس جعل القضية الفلسطينية في صدارة أولويات القضايا التي وجهها للمجتمع الدولي، وهو ما يؤكد أهميتها بالنسبة للجانب المصري، مشيرًا إلى أن طرح الرئيس حل التوحد بين صفوف الشعب الفلسطيني، وعدم الاختلاف، وقبولهم التعايش مع الشعب الإسرائيلي، طرح متقدم جدا، جاء متابعة للقائه مع القيادات الفلسطينية لتوحيدهم، ولقائه مع نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ليقلل من تعنت سياساته بشأن القضية الفلسطينية والحصار على فلسطين.

وأكد العرابي أن هذا الملف سوف يكون أهم الملفات التي سيتناولها الرئيس السيسي خلال حواره مع الرئيس الأمريكي في الساعات القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن اقتراح الرئيس لقي ترحيبا واهتماما من جانب المجتمع الدولي.

وأشار العرابي إلى أن قضية حصة من مياه النيل هي من أهم القضايا التي طرحها الرئيس السيسي خلال كلمته، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يتم طرحها في الأمم المتحدة، وأنها تؤكد أنها من أولويات مصر، وأنها موضوع أمن قومي مصري، ولن يتم التنازل عن أي نقطة من حصة مصر.

وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن طرح الرئيس للقضية السورية وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد على الأراضي السورية هو الرؤية المصرية تجاه القضية منذ بدايتها، مضيفًا أن قضية ليبيا ركز فيها على أن الشعب الليبي هو فقط من يستطيع الحل والتفاوض، وذلك بتجميع جميع القوى الليبية، موضحًا أنه لا داعي من أي تدخلات أجنبية بالشأن الليبي.

شاهد أيضا

وأكد النائب أن الكلمة التي طرحها الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنما كانت طرحا لسياسة مصر ورؤيتها بشأن القضايا الإقليمية، مؤكدًا أنه لا بد من خطوات دبلوماسية في الفترة القادمة لمتابعة حل الأزمات.

من جانبها قالت الدكتورة فراج عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى خطابا تاريخيا من أقوى الخطابات التى أُلقيت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعد بمثابة وثيقة تتطلب من جميع الدول العمل بها ودراسة ما جاء فيها، حيث جاءت من "زعيم" مخلص حريص على المصلحة العامة للجميع، فنادى زعماء العالم بصفحة بيضاء شعارها السلام والاستقرار، من أجل حفظ عيشة آمنة مستقرة لشعوب الدول ونبذ العنف والخلافات.

وأضافت فراج أن خطاب الرئيس كان واضحا، وهدفه إرساء سلام عالمى جديد باستقرار الأوضاع فى المنطقة، الذى حظي باهتمام وترحيب كبيرين، وكان له تأثير إيجابي وردود فعل إيجابية لما له من مصداقية ورؤى واضحة فى طرح القضايا الخطِرة، التي تجتاح العالم في الوقت الحالي، وإيجاد حلول لها من منظور عملي بكل شفافية ووضوح، وليس مجرد شعارات.

وأكدت النائبة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى لحل قضايا المنطقة بجدية وعزيمة قوية، وينادى دائما من أجل السلام والاستقرار والتصدى للإرهاب في المنطقة بكل عزيمة وإخلاص، وجاء خطابه لتوضيح رؤية السياسة الخارجية المصرية الشاملة والثاقبة لقضايا المنطقة تجاه الواقع الإقليمي والدولي، ويؤكد أن مصر أصبحت الآن تمتلك الكلمة المسموعة في المنطقة، ولها رؤيتها القوية في انتشار الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ودول العالم والابتعاد عن العنف والخلافات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا