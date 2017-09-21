مذابح «الروهينجا» بين التطهير العرقي والصراع الطائفي

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يعاني مسلمو الروهينجا الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم -حسب تقرير للأمم المتحدة- من العنف والتهجير من قراهم، ووصل عدد اللاجئين ببنجلاديش إلى ما يزيد على 300 ألف لاجئ من الروهينجا، هربًا من العنف الذي تمارسه القوات البورمية التي أحرقت قرى بالكامل، ردًا على هجمات قام بها متمردون من الروهينجا في 25 أغسطس، وفقا للحكومة البورمية.

صراع ديني

"أحرقوا 35 قرية كاملة، اغتصبوا نساءها وقتلوا وشردوا أبناءها، ويكرهون الإسلام، والمسلم هو إرهابي وعدوهم الأول"، هذا ما قاله الدكتور عمر الفاروق المتحدث باسم اتحاد مسلمي بورما وسفير النوايا الحسنة، مضيفًا أنه لا وجود لأي حركة جهادية في ميانمار أو اتصال مسلمي الروهينجا بداعش أو غيرها، مؤكدا أنهم صالحون وليسوا مسلحين -مسلمي بورما- وكل ما أعلنته الحكومة ما هو إلا ادعاءات كاذبة.

وأكد المتحدث باسم اتحاد مسلمي بورما وسفير النوايا الحسنة، أن الحكومة البورمية دشنت تمثيلية سخيفة، بأن مسلمي الروهينجا قتلوا أفرادا من الشرطة هناك، وهو ما لم يحدث، مضيفًا أنهم ينشرون أخبارًا كاذبة حول الأوضاع هناك.

وأوضح الفاروق أن مسلمي بورما يطالبون بالانفصال عن النظام الحاكم هناك، متمنيا وقوف العالم الإسلامي وغير الإسلامي مع المسلمين هناك.

ليس صراعا دينيا

«ما يحدث في ميانمار ليس أحداثا دينية فقط، ولكن هناك أبعاد أخرى في القضية»، هذا ما قاله الدكتور كمال بريقع عضو مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف، مؤكدًا أن الدين جزء من القضية وليس كلها.

وأضاف بريقع أن الأزهر هو أول جهة حاولت حل الصراع في بورما، عبر سلسلة من الاجتماعات وورش عمل، حضرها ممثلون عن كل أطراف الصراع هناك، مشيرًا إلى أن الصراع في ميانمار متشابك وله أبعاد مختلفة، أهمها ما تدعيه السلطات الحاكمة في بورما، بكون مسلمي الروهينجا ليسوا من أهل بورما، وإنما هم من أصول بنغالية، دخلوا البلاد بطرق غير شرعية وقت الاحتلال الإنجليزي.

وأوضح عضو مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف، أن الأزهر حاول إرسال مبعوثين إلى بورما، للوقوف على حقيقة ما يحدث هناك، إلا أن التضييق الحكومي هناك حال دون ذلك، والدليل هو منع لجنة الأمم المتحدة من الدخول، مؤكدًا أن السلطات تفرض قيودا على وصول المساعدات الإنسانية لمسلمي الروهينجا.

وحول الدور المصري من قضية مسلمي الروهينجا، أشار الدكتور كمال بريقع إلى أنه لدينا دور واضح وفعال، وهو ما ظهر في مساندة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.