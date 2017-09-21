عضو «دفاع النواب» البرلمان سيؤيد قرار إسقاط الجنسية عن الإرهابيين

التحرير

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رحب النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، بقرار الحكومة بإسقاط الجنسية عن المنضمين لكيانات تعمل ضد الدولة، مضيفا أن هذا مطلب برلماني أصيل منذ دور الانعقاد الثاني، فالعديد من النواب تقدموا بمشروعات قوانين مماثلة، معتبرا أن التشريع سيسهم إلى حد كبير في معاقبة من حصلوا على الجنسية المصرية بطرق ملتوية، للإقدام على ممارسات تضر الأمن القومي.

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وأوضح أبو المجد لـ"التحرير" أن التخوفات من التغول في استخدام القانون مردود عليها بأن العقوبة ستكون عن طريق حكم قضائي نهائي ونافذ، مشيرا إلى أن وجود السلطة القضائية في المعادلة يمثل ضمانة ودليلا على الرغبة في إعمال العدل وإعلاء قيمة الوطنية دون شك، متوقعا حالة تأييد واسعة بين صفوف النواب عند طرح الأمر عليهم في دور الانعقاد الثالث، وأن تكون القوانين ضمن الأولويات التي يهتم بها المجلس في أولى جلساته.