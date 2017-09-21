لماذا يتنازل المصريون عن جنسيتهم؟ شباب يجيبون

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

في الوقت الذي أصدرت فيه الحكومة الموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن بعض الراغبين في تقويض نظام الدولة الدولة، تخرج علينا وزارة الداخلية ببيانات أصبحت شبه دورية لمنح بعض المواطنين جنسيات أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو التنازل عنها.

و اللافت للنظر أن إحصاءات المتنازلين عن الجنسية بشكل نهائي ودون الاحتفاظ بالجنسية المصرية آخذة في الصعود.

تفيد بيانات وزارة الداخلية المنشورة بالجريدة الرسمية، تجنيس نحو 86 شخصا يوليو الماضي بجنسيات أخرى مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

كما أعلنت وزارة الداخلية أغسطس الماضي في قرارها رقم (1222) الصادر في سنة 2017 تجنيس 22 مواطنا بجنسيات غير مصرية مع التنازل عن جنسياتهم لصالح جنسيات أخرى ألمانية، أمريكية، وكندية، وهولندية، ونمساوية.

وتنازل نحو 750 مواطنا عن جنسيتهم المصرية خلال تسعة أشهر فقط عام 2016، بمعدل عشرين مواطن شهريا.

من المؤكد أن التنازل عن الجنسية ليس بالأمر الجديد، ولكن أصبح الاعتياد عليه يشكل ناقوس خطر فيما يخص قضية الهوية والانتماء للوطن.

"التحرير" سأل بعض الشباب عن احتمالية تنازلهم عن الجنسية، والأسباب التي من الممكن أن تدفعهم لذلك؟

وسام السعيد: جنسيتي مش بتديني أي ميزة

قالت وسام السعيد في تصريحات لـ"التحرير": "آه ممكن أتنازل في سبيل مكان هاعيش فيه حياة آدمية"، مشيرة إلى سوء الأوضاع المعيشية في المجتمع المصري وسيادة عنصر المادة فيه قائلة: "مش هتعرف تخلص أمورك غير بالفلوس".

وتابعت قائلة: "في دول كتير بتدي مواطنيها امتيازات كتير أوي كونهم منها، وبيربوا الانتماء جواهم وبيعززوا عندهم فكرة الوطن وإنهم مختلفين".

أحمد النجار: البلد دي أحسن من غيرها مليون مرة

أكد النجار لـ"التحرير" أنه لا يمكن أن يتنازل عن جنسيته المصرية، قائلا: "آه ممكن ماتكونش أحسن بلد ومستوى المعيشة مش أد كده، بس في يوم من الأيام حتتعدل والفساد هيقل".

وأضاف النجار ان البلد يواجه العديد من المصاعب ويشهد العديد من السلبيات في الجانب الاقتصادي والأمني، لكن هناك أملا في تحدى الصعاب وتخطى تلك الفترة.

دنيا الرفاعي: آه أتنازل

"آه أتنازل"، قالتها دنيا لـ"التحرير" دون تردد، مشيرة إلى سوء أحوال الشباب صناع الثورة المصرية.

وأضافت أن الدولة لا تهتم بأحوال الشباب الذين يمثلون ثروتها الحقيقية، مشيرة إلى أن معظم الأشخاص الناجحين يعيشون بالخارج.

شريف إسماعيل: مستحيل

شاهد أيضا

قال شريف إسماعيل: "لو مصر أفقر بلد في الدنيا وفيها أمراض وهاشحت فيها مستحيل أتنازل عن جنسيتها".

وتابع إسماعيل قائلا إن هناك خلطا ما بين البلد كأرض ووطن، والحكومة.

وعن الأسباب التي تدفع المواطنين للتنازل عن جنسيتهم، قال إسماعيل إن البطالة والظلم وغلاء الأسعار والفوضى من أبرز الأسباب، مشيرا إلى أن جميعها أسباب نسبية.

غياب الانتماء

قال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية إن من حق أي مواطن الهجرة طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن هناك عوامل جذب وعوامل طرد هي التي تدفع المواطنين للتنازل عن جنسيتهم.

وأشار صادق إلى أن هناك أسبابا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تقف وراء التنازل عن الجنسية، مشيرا إلى أن أغلب المتنازلين عن الجنسية ينتمون لجنسيات أخرى، ويتلقون معاملة حسنة ويشهدون احتراما لحقوقهم.

وأضاف أن غياب الانتماء من أبرز عوامل التنازل عن الجنسية، مبررا ذلك بأنه لا يمكن أن أنتمي لكيان لا يحترم حقوقي وحرياتي، قائلا: "المعاملة لا بد أن تكون متبادلة".

وأوضح سعيد أن الانتماء للوطن لا بد أن يقابله معاملة بقدر هذا الانتماء، وأنه يجب التخلي عن مفاهيم الانتماء التي تم ترسيخها في الخمسينيات وضرورة مواكبة العصر بمفاهيمه.

وتساءل عن كيفية أن ينتمي المواطن لبلد توفي به المئات إثر حوادث كعبارة السلام وحريق مسرح بني سويف دون معاقبة الجناة؟

واختتم سعيد قائلا إن الانتماء للوطن لا يكون بتحية العلم، مشيرا إلى قرار وزارة التعليم العالي بتحية الطلاب للعلم وإلقاء النشيد الوطني، وإنما يكون بتطوير النواحي التعليمية والثقافية لدى الطلاب وتوفير الخدمات الصحية والرياضية والاجتماعية، فضلا عن تفعيل القوانين وتطبيق مبدأ سيادة القانون.

التنازل للهروب من مجتمع الخوف والبؤس

قال عمار على حسن أستاذ الاجتماع السياسي وعضو الجمعية الوطنية لـ"التحرير" إن الهجرة وقضية التنازل عن الجنسية مثارة منذ القدم، وإن هناك دولا مثل ألمانيا تمنع ازدواجية الجنسية، مما يدفع البعض للتنازل عن جنسيتهم.

وأضاف أنه في السنوات الأخيرة في ظل الأوضاع البائسة وغياب الأمل في تغير الأحوال، أصبح أغلب الشباب يقبلون على الهجرة، وبعضهم لا يجد مانعا في اكتساب جنسية أخرى.

وتعجب من إجراءات الحكومة في تلك الأوضاع بإصدار قانون لإسقاط الجنسية عن بعض الأشخاص، بدعوى أنهم يعملون ضد النظام العام.

وتابع عمار أن هذا الأمر في غاية الأهمية والخطورة، وأنه غير مسبوق في التاريخ المصري، مشيرا إلى أن المعارض يمكن أن يُسجن أو يُقتل ولكن يظل مصري الجنسية.

واستطرد قائلا إن تنازل المصريين أصبح طواعية للهروب من مجتمع الخوف والبؤس، مؤكدا أن الدولة تعطى مبررا للذين يقدمون على التخلي عن الجنسية، حيث لم يصبح التخلي لأسباب اقتصادية فقط وإنما أصبح أيضا لأسباب سياسية.