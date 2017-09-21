إخلاء تجمع سكني في دورتموند لأسباب متعلقة بتأمينه ضد الحرائق
إخلاء تجمع سكني في دورتموند لأسباب متعلقة بتأمينه ضد الحرائق
05:18 م الخميس 21 سبتمبر 2017
الشرطة الالمانية
دورتموند - (د ب أ):
تعتزم مدينة دورتموند الألمانية إخلاء تجمع سكني يضم أكثر من 400 شقة اليوم الخميس، لأسباب ذات صلة بمنع اندلاع الحرائق.
وقالت إدارة المدينة إن هذا الإجراء الأمني يصب في حماية سكان التجمع السكني، وكان لابد منه حسبما قرر فريق الأزمات الخاص بذلك.
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