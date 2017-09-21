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إخلاء تجمع سكني في دورتموند لأسباب متعلقة بتأمينه ضد الحرائق

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مصراوي Masrawy

إخلاء تجمع سكني في دورتموند لأسباب متعلقة بتأمينه ضد الحرائق

05:18 م الخميس 21 سبتمبر 2017

إخلاء تجمع سكني في دورتموند لأسباب متعلقة بتأمينه ضد الحرائق

الشرطة الالمانية

دورتموند - (د ب أ):
تعتزم مدينة دورتموند الألمانية إخلاء تجمع سكني يضم أكثر من 400 شقة اليوم الخميس، لأسباب ذات صلة بمنع اندلاع الحرائق.

وقالت إدارة المدينة إن هذا الإجراء الأمني يصب في حماية سكان التجمع السكني، وكان لابد منه حسبما قرر فريق الأزمات الخاص بذلك.

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