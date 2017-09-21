أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

تعرف على تشكيل سموحة والنصر قبل مباراتهما في الدوري

Google+ Print
تعرف على تشكيل سموحة والنصر قبل مباراتهما في الدوري تعرف على تشكيل سموحة والنصر قبل مباراتهما في الدوري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - عبد الرحمن مصطفى

أعلن الشتيكي فرانز شتراكا المدير الفني لفريق سموحة، وسيد عيد المدير الفني لفريق النصر، تشكيل فريقهما، للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شاهد أيضا

ويبدأ الفريق السكندري بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: أحمد يحيى، محمود عبدالعزيز، السيد فريد، رجب بكار
خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، ناصر ماهر، ياسر إبراهيم، أوميد أوكري
في الهجوم: محمد حمدي زكي، حسام حسن

بينما جاء تشكيل النصر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد مصطفى
خط الدفاع: خالد رضا، محمد حجاج، أحمد السباعي، إسلام عيسى
خط الوسط: حازم ممدوح، حجاج عويس، محمود القط، محمد سعيد
في الهجوم: جون مانجا، محمد حسن ميد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي