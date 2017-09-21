تعرف على تشكيل سموحة والنصر قبل مباراتهما في الدوري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب - عبد الرحمن مصطفى

أعلن الشتيكي فرانز شتراكا المدير الفني لفريق سموحة، وسيد عيد المدير الفني لفريق النصر، تشكيل فريقهما، للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شاهد أيضا

ويبدأ الفريق السكندري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد يحيى، محمود عبدالعزيز، السيد فريد، رجب بكار

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، ناصر ماهر، ياسر إبراهيم، أوميد أوكري

في الهجوم: محمد حمدي زكي، حسام حسن

بينما جاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مصطفى

خط الدفاع: خالد رضا، محمد حجاج، أحمد السباعي، إسلام عيسى

خط الوسط: حازم ممدوح، حجاج عويس، محمود القط، محمد سعيد

في الهجوم: جون مانجا، محمد حسن ميد