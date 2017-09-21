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بتروجت يحسم ديربي البترول بثنائية في إنبي

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بتروجت يحسم ديربي البترول بثنائية في إنبي بتروجت يحسم ديربي البترول بثنائية في إنبي

التحرير

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أستطاع فريق بتروجيت أن يحقق فوزه الأول في الدوري بعد تغلبه على مضيفه إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، باستاد بتروسبورت.

أحرز هدف بتروجت الأول، شيميلس بيكلي  في الدقيقة 45، وفي الدقيقة 48 سجل أحمد يونس مدافع إنبي بالخطأ في مرماه لتنتهي المباراة بفوز بتروجيت بنتيجة 2\0.

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بهذة النتيجة يرتفع رصيد بتروجت إلى 4 نقاط في المركز السابع، ويتجمد رصيد إنبي عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر في جدول الدوري المصري.

 

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التحرير

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