غضب في الأهلي بسبب ظهور حسن حمدي مع جبهة الإنقاذ

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

سيطرت حالة من الغضب والاستياء، على عددًا كبيرًا، من أعضاء النادي الأهلي وجماهيره، بعد تداول صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لحسن حمدي رئيس النادي السابق، بصحبة عدد من أفراد ما يطلقون على أنفسهم جبهة إنقاذ النادي الأهلي.

السر وراء الغضب هو ظهور رئيس الأهلي السابق مع أعضاء جبهة الإنقاذ، قبل ساعات من مباراة الإياب المرتقبة بين الترجي التونسي والأهلي، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن الأهلي يحتاج في هذا اللقاء لدعم كل محبيه وأبناؤه بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين فى برج العرب.

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يذكر أن جبهة الإنقاذ هي المجموعة المكونة من عدد قليل من أعضاء الجمعية العمومية بالأهلي وبعض الجماهير وسبق لهم التوجه لوزير الرياضة خالد عبدالعزيز لمطالبته برحيل مجلس إدارة الأهلى الحالي برئاسة محمود طاهر.

وتعد مجموعة الإنقاذ التي يتبناها حسن حمدي، وظهر معها في أكثر من مناسبة الداعمين على صفحات التواصل الاجتماعي لترشح محمود الخطيب لرئاسة الأهلي أمام محمود طاهر في الانتخابات المقبلة.