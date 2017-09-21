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«فيفا» يحقق في مخالفات تشيلسي ومانشستر سيتي

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«فيفا» يحقق في مخالفات تشيلسي ومانشستر سيتي «فيفا» يحقق في مخالفات تشيلسي ومانشستر سيتي

التحرير

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ذكرت (بي بي سي) البريطانية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيحقق بشأن مزاعم حول قيام ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين بارتكاب مخالفات في عمليات ضم لاعبين قصر لصفوفهما.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يبدأ فيها "فيفا" تحقيقا ضد تشليسي الذي تعرض بالفعل لعقوبة عام 2009، تقضي بحرمانه من التعاقد مع لاعبين جدد لمدة عامين، بسبب صفقة شراء الفرنسي جايل كاكوتا قادما من لانس، على الرغم من أن العقوبة تم سحبها لاحقا عقب الاستئناف.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي أجرى تحقيقات العام الماضي ضد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة: "نؤكد أن هناك تحقيقًا جاريًا لكن لا نستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل".

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كان "فيفا" قد فرض على مانشستر سيتي في مايو الماضي غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه إسترليني، وعاقبه بحرمانه من التعاقد مع لاعبين جدد لفريق الناشئين لمدة عامين، بعد أن أدين بالتواصل مع لاعبين قصر ينتمون لأندية أخرى.

وردا على التحقيقات الأخيرة، أكد مان سيتي أنه لم يرتكب أي مخالفات، بينما أشار تشيلسي إلى أنه كثيرا ما "التزم بكل قواعد وقوانين فيفا، فيما يتعلق بالتعاقد مع اللاعبين".

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التحرير

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