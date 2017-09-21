عقد رعاية ريال مدريد الجديد يتخطى مانشستر يونايتد وبرشلونة

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ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الخميس، أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع شركة طيران الإمارات، من أجل تجديد عقد الرعاية قبل عام واحد على نهايته.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد وشركة طيران الإمارات لا يريدان الانتظار حتى نهاية العقد في العام القادم، لذلك أسرعا في عملية المفاوضات من أجل تجديده حتى عام 2022.

وأضاف التقرير أن الصفقة الجديدة بين الطرفين ستحطم جميع الأرقام القياسية، حيث سيحصل ريال مدريد على 70 مليون يورو سنويا، في عقده الجديد من طيران الإمارات، وهو 3 أضعاف ما كان يجنيه النادي في العقد القديم.

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وأشارت "ماركا" إلى أن هذه أكبر صفقة رعاية في تاريخ كرة القدم، وتتفوق على صفقتي مانشستر يونايتد مع شركة شيفروليه (62 مليون سنويا) وبرشلونة مع راكوتين (55 مليونا سنويا).

وأكدت الصحيفة المقربة من البيت الأبيض أن خطوة ريال مدريد القادمة ستكون تجديد عقد الرعاية مع شركة أديداس، ومن المتوقع أن تصل أرباح النادي سنويا من هذه الصفقة إلى 100 مليون يورو موزعة بـ70 مليون يورو للرعاية و30 مليونا ترويجا.