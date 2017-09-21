رسميا.. دييجو كوستا يعود إلى أتلتيكو مدريد

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي، عن توصله إلى اتفاق رسمي مع تشيلسي، من أجل التعاقد مع دييجو كوستا، بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين.

ولم يكشف بيان أتلتيكو مدريد عن أي تفاصيل مالية متعلقة بالصفقة، لكن صحيفة "آس" الإسبانية، أكدت أن الروخيبلانكوس حسم الصفقة مقابل 60 مليون يورو شاملة المكافآت والحوافز.

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وسيخضع المهاجم الإسباني ذي الأصول البرازيلية للفحوصات الطبية، قبل التوقيع بشكل رسمي للروخيبلانكوس، ولن يتمكن أتلتيكو مدريد من استخدام كوستا قبل يناير القادم، بسبب العقوبة المفروضة على النادي بالحرمان من التعاقدات خلال عام 2017.

يذكر أن دييجو كوستا صاحب الـ28 عامًا، لعب مع أتلتيكو مدريد لثلاثة مواسم، ثم انتقل إلى تشيلسي صيف 2014، لكنه قرر العودة إلى الروخيبلانكوس بعد دخوله في خلافات حادة مع المدرب أنطونيو كونتي.