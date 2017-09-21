حملة مرورية للكشف عن متعاطي المخدرات وإزالة الإشغالات بالطرق الرئيسية

كتب - علاء عمران:

شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، حملات للكشف عن الإطارات والرادار والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة والسير يسار الطريق لسيارات النقل وإزالة الإشغالات لتسيير الحركة المرورية على كافة الطرق الرئيسية بالمحافظات.

كما انتشر رجال مباحث المرور؛ على المواقف، وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بقواعد وآداب المرور.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة تحت إشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.