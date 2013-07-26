مقتل ناشط ليبى بالرصاص فى بنغازى

قال مسئول أمنى وسكان، إن مسلحين قتلوا محاميا وناشطا سياسيا بارزا بالرصاص فى مدينة بنغازى بشرق ليبيا اليوم، الجمعة.

والهجوم هو الأول من نوعه، الذى يستهدف ناشطا فى المدينة، التى تتعرض قوات الأمن فيها لهجمات بين الحين والآخر، حيث قتل المحامى الليبى عبد السلام المسمارى، بعد أن غادر مسجدا فى طريقه لمنزله.

وقال محمد الحجازى، المتحدث باسم شرطة بنغازى، إن المسمارى قتل لدى مغادرته المسجد عقب انتهاء صلاة الجمعة، موضحا أن قناصًا هو الذى ارتكب الحادث فيما يبدو لأن القتيل أصيب فى القلب.

وكان المسمارى، الذى كثيرا ما ظهر على شاشات التليفزيون يعارض وجود الميليشيات المسلحة فى شوارع ليبيا، كما كان معارضًا للإخوان المسلمين.

وبنغازى مهد الانتفاضة، التى تفجرت ضد الزعيم الراحل معمر القذافى، فى فبراير 2011، ولكنها تشهد حاليا موجة من العنف أغلبه موجه ضد قوات الأمن.

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