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تحرير قضاء عنة العراقي غربي الانبار من سيطرة داعش

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مصراوي Masrawy

تحرير قضاء عنة العراقي غربي الانبار من سيطرة داعش

05:10 م الخميس 21 سبتمبر 2017

تحرير قضاء عنة العراقي غربي الانبار من سيطرة داعش

ارشيفية

العراق - (د ب أ):

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله، اليوم الخميس، عن تحرير قضاء عنة غربي محافظة الأنبار 118 كيلومترا غربي بغداد بشكل كامل.

وقال يار الله في بيان مقتضب إن "قطعات عمليات الجزيرة المتمثلة بقطعات فرقة المشاة السابعة واللواء المشاة الآلي 30 الفرقة الآلية الثامنة والحشد العشائري، حرروا قضاء عنة بالكامل ورفعوا العلم العراقي على مبانيه".

وكانت طائرات التحالف الدولي قتلت 11 عنصرا من عناصر تنظيم "داعش في ضربات جوية طالت قضاء عنة أمس الأربعاء.

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