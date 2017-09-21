مفتي فلسطين: لا حق للإسرائيليين في المسجد الأقصى

رام الله (أ ش أ)

احتفل فلسطينيون، اليوم الخميس بحلول السنة الهجرية الجديدة في المسجد الأقصى المبارك وسط تأكيدات على التمسك بالحفاظ على المسجد.

وقال الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، في كلمة له خلال الحفل "انتم حراس المسجد الأقصى المبارك، يا غصة في قلب هذا العدو المحتل وقد جئتم رغم كل القيود ورغم كل الحواجز، شددتم رحالكم إلى الأقصى لتعمروه رغم انف المحتلين المعتدين والحاقدين الذين يحاولون صباح مساء، زورا وبهتانا، فرض حقائق في المسجد".

وأضاف أن "لا حق لهم (الإسرائيليين) في المسجد الأقصى المبارك الذين تشدون اليه رحالكم في يوم الهجرة وفي كل يوم".

وتابع الشيخ حسين "يحسبون أنهم باقتحاماتهم الغاشمة واعتداءاتهم الظالمة يكسرون عزيمتكم وينالون من جهدكم وصبركم ولكنهم خابوا وخسروا".

وتوجه الشيخ حسين إلى المصلين "يا أبناء الإسراء والمعراج، انتم وحدكم حراس وأمناء المسجد الأقصى المبارك وهم (الإسرائيليين) وحدهم الخاسرون الفاشلون إن شاء الله".

وأضاف "انتم تدخلون المسجد بكل طمأنينة وبكل ايمان وهم يدخلون كما وصفهم الله تعالى "ما كان لهم أن يدخلوها الا خائفين"، هذا هو شأن هذا الاحتلال الظالم والغاشم والذي يحاول كل المحاولات الفاشلة للنيل من عزيمتكم وارادتكم والنيل من مقدساتكم".

وكان الشيخ يوسف ابو سنينه، إمام وخطيب المسجد الأقصى، تناول في كلمة معاني ودروس الهجرة النبوية الشريفة.

تخلل الحفل اناشيد دينية وتوزيع الحلوى على المصلين.

وكانت فصائل وشخصيات فلسطينية دعت إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى في ذكرى رأس السنة الهجرية الذي يصادف اليوم.

من جهتها أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد أمام اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين اليوم لهذه المناسبة.