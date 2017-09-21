مسؤول كردي: الاستفتاء في موعده وأبقينا أبواب الحوار مفتوحة

العراق - (د ب أ):

أكد عضو اللجنة العليا للاستفتاء في إقليم كردستان أن الاستعدادات والتحضيرات مستمرة لإجراء الاستفتاء العام في موعده المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن قيادة الإقليم أبقت أبواب الحوار مفتوحة مع الجميع.

وقال روميو هكاري العضو الاشوري في اللجنة العليا للاستفتاء في إقليم كردستان لوكالة الأنباء الألمانية إن "التجمعات والمهرجانات الدعائية للاستفتاء جارية ومستمرة" مستشهدا بأنه سيجري يوم غد الجمعة، وهو اليوم الأخير للدعاية حسب القانون، أكبر مهرجان جماهيري هنا في اربيل العاصمة، مشيرا إلى أن جماهير كردستان حسمت أمرها، وهي متجهة نحو الاستفتاء دون تردد ولا تسمع صدى جميع التهديدات التي تطلق من هنا أو هناك في الشارع الكردستاني.

وعن المقترحات الدولية والمبادرات، وآخرها مبادرة رئيس الجمهورية، أكد هكاري أن "القيادة السياسية واللجنة العليا للاستفتاء قد رحبت بجميع المقترحات والمبادرات وتقوم بدراستها"، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن "جميع المقترحات لم ترق لمستوى مطالب جماهير كردستان، ألا وهي ضمانات دولية موثقة للوصول إلى حل نهائي، في حال قررت كردستان تأجيل الاستفتاء لفترة زمنية محددة، وهذا ما لم تتضمنه المقترحات الدولية لحد اللحظة، وبناء عليه فان الاستفتاء سيجري في موعده".

وأردف قائلا "ولكن إقليم كردستان أبقى أبواب الحوار مفتوحة مع بغداد أو الجهات الدولية ذات العلاقة، ومستعدون للحوار قبل وبعد الاستفتاء".

يذكر أن بغداد رفضت جميع المشاريع والمبادرات المقدمة على لسان كبار مسؤولي الحكومة العراقية.

ومن نتائج المبادرة هي أنه تقرر زيارة وفد من إقليم كردستان لبغداد غدا والتباحث مع كبار المسؤولين في الحكومة العراقية بشان الاستفتاء.